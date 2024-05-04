Глава держави наголосив, що напередодні Великодня російське зло не зменшує свого прагнення нести руїни, передає 24 Канал.
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Важливо бути максимально уважними
Президент зауважив, що протягом усієї доби 4 травня наші оборонці неба мали багато роботи, адже агресор атакував Харків, Одесу, Дніпропетровщину, Донеччину. Тільки на ранок захисники збили вже 13 "Шахедів".
Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів і майже 70 КАБів проти прикордонних громад і наших позицій на фронті.
Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни... Важливо цими днями бути максимально уважними,
– підкреслив президент.