Глава держави наголосив, що напередодні Великодня російське зло не зменшує свого прагнення нести руїни, передає 24 Канал.

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Важливо бути максимально уважними

Президент зауважив, що протягом усієї доби 4 травня наші оборонці неба мали багато роботи, адже агресор атакував Харків, Одесу, Дніпропетровщину, Донеччину. Тільки на ранок захисники збили вже 13 "Шахедів".

Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів і майже 70 КАБів проти прикордонних громад і наших позицій на фронті.

Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни... Важливо цими днями бути максимально уважними,

– підкреслив президент.

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