Глава держави наголосив, що російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни, передає 24 Канал.

Важливо Зараз ми перед новим етапом війни з Росією, – Зеленський

На Донеччині збили Су-25

Президент зауважив, що сьогодні упродовж всієї доби у наших захисників неба було багато роботи: Харків, Одеса, Дніпровщина, Донеччина. Тільки на ранок наші воїни збили вже 13 "Шахедів".

А вже протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів й майже 70 керованих авіабомб проти наших прикордонних громад і позицій на фронті.

Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами – від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, – залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант,

– підкреслив Зеленський.

Президент висловив слова вдячності кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ – усім, хто захищає і захищатиме небо України від російського терору. Глава держави також наголосив, що цими днями вкрай важливо бути максимально уважними.

Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!

– підкреслив президент.

Також подякував всім нашим воїнам на фронті, на бойових завданнях, на бойових постах – усім, хто, попри жорсткий ворожий тиск, усі складнощі ситуації зараз, знищує окупантів.

Зеленський зауважив, що кожна наша бойова бригада, що тримає міцно позиції, кожен наш воїн, який забезпечує результат для себе, своїх побратимів і підрозділу, захищають всю державу та зберігають для неї можливість не тільки вистояти, але й відкинути російських загарбників.

Доповіді Сирського та Буданова

Президент також розповів, що вранці була тривала доповідь Головнокомандувача ЗСУ. Олександр Сирський доповів щодо наших фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків.

Окрім того, була доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.

Володіємо всіма аспектами ситуації зараз,

– підкреслив Зеленський.

Глобальний саміт миру

Також глава держави додав, ми всі маємо пам'ятати, що Росію можна лише примусити дати спокій Україні.

"І це – буде. Наша сила це зробить обов'язково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії. Я дякую всім у команді нашої держави – в моїй команді й в командах держав-партнерів, – хто цими днями вже працює, щоб у червні ми всі – усі країни світу, які цінують життя, – досягли дійсно важливого політичного результату", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що глобальний саміт миру відбудеться. Він має стати успішним, хоч би як його намагалися зірвати.

Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів,

– підкреслив президент.

На останок подякував усім, хто б'ється та працює заради нашої держави й людей, усім, хто з Україною, хто дійсно вчасно та міцно підтримує нас.

