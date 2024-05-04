Глава государства подчеркнул, что российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины, передает 24 Канал.

Важно Сейчас мы перед новым этапом войны с Россией, – Зеленский

В Донецкой области сбили Су-25

Президент отметил, что сегодня на протяжении всех суток у наших защитников неба было много работы: Харьков, Одесса, Днепровщина, Донетчина. Только на утро наши воины сбили уже 13 "Шахедов".

А уже в течение дня российские террористы применили 8 ракет различных типов и почти 70 управляемых авиабомб против наших пограничных общин и позиций на фронте.

Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами – от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, – зависит, где именно остановятся эти руины и когда проиграет оккупант,

– подчеркнул Зеленский.

Президент выразил слова благодарности каждому воину в наших мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск – всем, кто защищает и будет защищать небо Украины от российского террора. Глава государства также отметил, что в эти дни крайне важно быть максимально внимательными.

Особенно отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за сбивание сегодня очередного российского Су-25 – в Донецкой области. Молодцы, ребята!

– подчеркнул президент.

Также поблагодарил всех наших воинов на фронте, на боевых заданиях, на боевых постах – всем, кто, несмотря на жесткое вражеское давление, все сложности ситуации сейчас, уничтожает оккупантов.

Зеленский отметил, что каждая наша боевая бригада, что держит крепко позиции, каждый наш воин, который обеспечивает результат для себя, своих собратьев и подразделения, защищают всю страну и сохраняют для нее возможность не только выстоять, но и отбросить российских захватчиков.

Доклады Сырского и Буданова

Президент также рассказал, что утром был длительный доклад Главнокомандующего ВСУ. Александр Сырский доложил о наших фронтовых позиций, конкретных действий подразделений, конкретных направлений.

Кроме того, был доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Владеем всеми аспектами ситуации сейчас,

– подчеркнул Зеленский.

Глобальный саммит мира

Также глава государства добавил, мы все должны помнить, что Россию можно только заставить оставить в покое Украину.

"И это – будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила нашего народа, наша военная сила, сила нашего единства с миром, сила партнеров – сила нашей дипломатии. Я благодарю всех в команде нашего государства – в моей команде и в командах государств-партнеров, – кто в эти дни уже работает, чтобы в июне мы все – все страны мира, которые ценят жизнь, – достигли действительно важного политического результата", – сказал президент.

Зеленский отметил, что глобальный саммит мира состоится. Он должен стать успешным, как бы его ни пытались сорвать.

Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нам нужно максимальное единство мира. Вместе достигаем результатов,

– подчеркнул президент.

В заключение поблагодарил всех, кто бьется и работает ради нашего государства и людей, всем, кто с Украиной, кто действительно вовремя и крепко поддерживает нас.