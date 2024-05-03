Про це заявив Володимир Зеленський під час звернення до прикордонників з нагоди Дня Державної прикордонної служби України, передає 24 Канал.
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Росія готується розширити наступальні дії
Глава держави зауважив, що вже 800-й день повномасштабної війни. Це надзвичайно складний і жорсткий шлях, який довелося пройти Україні, щоб зберегти життя наших людей. А також це шлях, який ще потрібно пройти, аби завершити війну на справедливих умовах, на умовах нашої держави.
Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії,
– заявив президент.
Також Володимир Зеленський підкреслив, що сьогодні всі українці, а також союзники нашої держави повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії. Вкрай важливо довести, що ворог за жодних обставин, не буде зможе досягти своїх цілей, що б не робив як би підло не діяв, Україна все одно братиме гору.
Агресор готується до наступу: останні новини
- У квітні український лідер заявив, що російські загарбники хочуть захопити до 9 травня Часів Яр. Ба більше, вже в червні ворог хоче розгорнути масштабний наступ. Задля цього до першого дня літа у Росії планують мобілізувати 300 тисяч бійців.
- Командувач Сухопутних військ підтвердив, що в агресора є план можливого захоплення Харкова чи Сум.
- Також Олександр Павлюк розповів, що цього року окупанти хочуть розвинути масштабний наступ, в ході якого планують повністю захопити Донбас. У разі успіху також спробують захопити Запорізьку область.
- Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що російські військові можуть готувати наступ на Сумську й Харківську області вже наприкінці травня або на початку червня.