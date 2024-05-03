За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, мета росіян – не лише територіальні завоювання. Вони хочуть знищити українську націю. Вже третій рік, з 2022 року, їх плани героїчною боротьбою руйнують Збройні сили України.

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Мета росіян – захоплення всієї Запорізької області

Олександр Павлюк зазначив, що Росія будь-що прагнутиме захопити Донецьку та Луганську області. Ворог максимально мобілізує зусилля, щоб зробити це до кінця цього року. У випадку, якщо наступ окупантів завершиться успіхом, – питання наступу на Запорізьку область стане неминучим. Ворог спробує окупувати її одразу після Донбасу.

Ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року – це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області,

– говорить генерал.

Яка ситуація на Запорізькому відтинку фронту