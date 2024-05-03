По словам командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, цель россиян – не только территориальные завоевания. Они хотят уничтожить украинскую нацию. Уже третий год, с 2022 года, их планы героической борьбой разрушают Вооруженные силы Украины.
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Цель россиян – захват всей Запорожской области
Александр Павлюк отметил, что Россия во что бы то ни стало будет стремиться захватить Донецкую и Луганскую области. Враг максимально мобилизует усилия, чтобы сделать это до конца этого года. В случае, если наступление оккупантов завершится успехом, – вопрос наступления на Запорожскую область станет неизбежным. Враг попытается оккупировать ее сразу после Донбасса.
Мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области,
– говорит генерал.
Какова ситуация на Запорожском отрезке фронта
- Работы на Запорожье контролируют украинские военные. Несмотря на это, там количество штурмов россиян остается на высоком уровне. Впрочем, военный Дмитрий Пелых говорит, что даже если некоторые группы заходят в само село, то не доживают и до ночи.
- Защитники из FPV-группы "Регбисты" в целом рассказали о ситуации на Запорожском направлении и оценили, может ли враг снова захватить Работино. Говорят, целей много: броня, техника, квадроциклы, штурмовики. Есть все, чтобы побить собственные рекорды поражения противника.
- Также недавно на Запорожье удачно "демобилизовали" кремлевского пропагандиста Семена Еремина. Он находился на оккупированной территории, чтобы писать фейки о войне в Украине.
- Ранее на Запорожье взорвали местного "депутата"-коллаборациониста Антона Якименко. Он во время так называемых местных "выборов" на оккупированных территориях баллотировался и вошел в первую тройку кандидатов от партии Путина "Единая Россия".