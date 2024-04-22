В новом сюжете проекта "Украинский Свидетель" – направление Работино. Защитники с FPV-группы "Регбисты" в целом рассказали о ситуации на Запорожском направлении и оценили, может ли враг снова захватить Работино.
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Целей возле Работино очень много
Защитники из FPV-группы "Регбисты" с позывными "Лайт" и "Регбист" рассказали, что на Запорожском направлении враг буквально атакует с трех сторон – только позади есть здание. Впрочем, во время таких атак российские военные несут колоссальные потери, ведь работать неудачно в таких условиях невозможно.
Работать неудачно здесь невозможно. Враг атакует с трех сторон, а позади тебя – только дом. Целей много: броня, техника, квадроциклы, штурмовики. Есть все, чтобы побить собственные рекорды поражения противника,
– рассказал "Регбист".
Его собрат с позывным "Лайт" добавил, что на Запорожском направлении оккупанты хорошо окопались. Так, враг имеет многоэшелонную оборону, блиндажи – залиты бетоном, и будут их постоянно.
"Мы удивляемся, почему не сделали то же самое на запорожском или донецком направлениях, а потом читаем в новостях, что потеряли одно село, потом другое", – добавил "Лайт".
В группе "Регбисты" рассказывают, что продвигаться в районе Работино очень трудно, ведь враг там заминировал каждый второй метр. По словам военных, чтобы иметь продвижение, надо разумные пути. Возможно, с привлечением авиации, ведь пешком по минам не пройти. В то же время защитники не думают, что враг будет иметь успех в продвижении возле Работино.
Ситуация сложная, но оборону держать удается в первую очередь благодаря героизму пехотинцев и разведчиков с передовых позиций. Бывают такие дни, когда россияне заходят большими группами. Поэтому все будет зависеть от массированности их штурмов,
– отметили военные.
К слову, о ребятах из FPV-группы "Регбисты" "Украинский Свидетель" уже рассказывал, в частности, в недавнем сюжете об Орехове и гражданских, которые остались в городе.
Какая ситуация на Запорожском направлении: последние новости
- В вечерней сводке 22 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.
- 21 апреля во временно оккупированном Бердянске взорвали местного жителя, который ранее мог работать на украинском оборонном предприятии НПК "Искра". Российские телеграм-каналы писали, что говорится об Андрее Гончарове. Летом 2023 года он получил российский паспорт, однако никаких упоминаний о его связи с оккупационными властями найти не удалось.
- Украинским защитникам на Запорожском направлении удалось ликвидировать кремлевского пропагандиста Семена Еремина. Он был так называемым "военкором" и работал в пропагандистском издании "Известия", где писал фейки о войне.