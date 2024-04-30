Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что ситуация на фронте достаточно напряженная. Вместе с тем в Воздушных силах рассказали, как нестандартно подходят к противодействию российским дронам.

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Враг давит и штурмует

Назаренко отметил, что враг давит и пытается продвигаться на разных направлениях. Он применяет как мелкие штурмовые группы по несколько человек, так и более многочисленные, которые подкреплены легкой, а порой и тяжелой бронетехникой, например танками.

Враг, к сожалению, бомбит близкие и дальние силы. У него остается существенное преимущество в боеприпасах. Однако, мы четко должны различать преимущество в боеприпасах и коэффициент эффективности огневой мощи. Нам очень необходимо, в который раз подчеркиваю, уравновешивать преимущество врага в боеприпасах эффективностью нашего огня,

– отметил офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж".

Преимущества врага

По его словам, враг так же активно применяет КАБ, ударные БпЛА, fpv-дроны. Поэтому, силам обороны необходимы средства борьбы с таким видом вооружения, в частности, РЭБ. Кроме того, у оккупантов остается преимущество в человеческом ресурсе для штурмов.

"Они не жалеют людей. У врага преимущество в боеприпасах, в количестве пушек, в количестве техники. В таких условиях силы обороны делают все возможное. Десятки тысяч моих собратьев ежедневно максимально делают все, чтобы отбиваться от штурма, и большинство штурмов врага неудачные", – подчеркнул Назаренко.

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