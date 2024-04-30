Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що ситуація на фронті досить напружена. Разом з тим у Повітряних силах розповіли, як нестандартно підходять до протидії російським дронам.

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Ворог тисне та штурмує

Назаренко зазначив, що ворог тисне та намагається просуватись на різних напрямках. Він застосовує як дрібні штурмові групи по декілька людей, так і більш чисельні, які підкріплені легкою, а часом і важкою бронетехнікою, як-от танками.

Ворог, на жаль, бомбардує близькі та дальні сили. У нього залишається суттєва перевага в боєприпасах. Однак, ми чітко маємо розрізняти перевагу в боєприпасах і коефіцієнт ефективності вогневої потужності. Нам дуже необхідно, вкотре наголошую, врівноважувати перевагу ворога в боєприпасах ефективністю нашого вогню,

– зауважив офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж".

Переваги ворога

За його словами, ворог так само активно застосовує КАБ, ударні БпЛА, fpv-дрони. Тож, силам оборони необхідні засоби боротьби з таким видом озброєння, зокрема, РЕБ. Крім того, в окупантів лишається перевага в людському ресурсі для штурмів.

"Вони не жалкують людей. У ворога перевага в боєприпасах, у кількості гармат, у кількості техніки. У таких умовах сили оборони роблять усе можливе. Десятки тисяч моїх побратимів щодня максимально роблять усе, аби відбиватись від штурму, і більшість штурмів ворога невдалі", – наголосив Назаренко.

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