Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначають, що наразі противник має можливість обирати напрямок наступальних дій.

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Російські війська ведуть наступальні операції біля Кераміка, щоб просунутися в бік Архангельського, але також намагаються просуватися на захід від району Очеретине в напрямку Сокіла та на південний захід у напрямку Новопроковське-Новоселівка Перша.

Так, за оцінками ISW, стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки відкриває російсьому командувані два варіанти:

або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ;

або спробувати просунутися на північ, аби провести можливі додаткові наступальні операції біля Часового Яру.

За даними аналітиків, станом на 29 квітня російські окупанти здобули незначні тактичні переваги на північний захід і південний захід від Авдіївки, та за останню добу не досягли значних успіхів на Авдіївському напрямку.

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