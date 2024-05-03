Очільник Білопільської ОТГ Юрій Зарко розповів, що на свята ворог може "привітати" жителів Сумщини. Там прогнозують обстріли найближчими днями.

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Це пов'язано із Великоднем

Зарко закликав містян не виходити в центр без поважних причин, а сім'ї з дітьми виїхати у сусідні села та міста.

Російські атаки міський голова прогнозує у зв'язку з Великоднем, 9 травня і днем інавгурації Путіна, яка запланована на 7 травня.

Він наголосив, що найбільш небезпечно під час обстрілів саме в людних місцях.

Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей