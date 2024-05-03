Глава Белопольской ОТГ Юрий Зарко рассказал, что на праздники враг может "поздравить" жителей Сумщины. Там прогнозируют обстрелы в ближайшие дни.
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Это связано с Пасхой
Зарко призвал горожан не выходить в центр без уважительных причин, а семьи с детьми выехать в соседние села и города.
Российские атаки городской голова прогнозирует в связи с Пасхой, 9 мая и днем инаугурации Путина, которая запланирована на 7 мая.
Он отметил, что наиболее опасно во время обстрелов именно в людных местах.
Россия готовится к наступлению вокруг Харьковской и Сумской областей
- Российские войска могут готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Начало наступления россиян зависит от прочности украинской обороны на Донбассе.
- Скибицкий предполагает, что основное наступление России начнется в конце мая или в начале июня. По его словам, Россия имеет в целом 514 000 сухопутных войск, задействованных в войне.
- Российская северная группировка, которая базируется на границе с Харьковом, сейчас насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить ее до 50 000 – 70 000 военных. Оккупанты также создают дивизию резервов (то есть от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую планируют добавить к основным усилиям.