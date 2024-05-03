Глава Белопольской ОТГ Юрий Зарко рассказал, что на праздники враг может "поздравить" жителей Сумщины. Там прогнозируют обстрелы в ближайшие дни.

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Это связано с Пасхой

Зарко призвал горожан не выходить в центр без уважительных причин, а семьи с детьми выехать в соседние села и города.

Российские атаки городской голова прогнозирует в связи с Пасхой, 9 мая и днем инаугурации Путина, которая запланирована на 7 мая.

Он отметил, что наиболее опасно во время обстрелов именно в людных местах.

Россия готовится к наступлению вокруг Харьковской и Сумской областей