Глава государства подчеркнул, что накануне Пасхи российское зло не уменьшает своего стремления нести руины, передает 24 Канал.

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Важно быть максимально внимательными

Президент отметил, что в течение всех суток 4 мая наши защитники неба имели много работы, ведь агрессор атаковал Харьков, Одессу, Днепропетровскую, Донецкую область. Только на утро защитники сбили уже 13 "Шахедов".

В течение дня российские террористы применили 8 ракет различных типов и почти 70 КАБов против пограничных общин и наших позиций на фронте.

Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины... Важно в эти дни быть максимально внимательными,

– подчеркнул президент.

Угроза ракетных ударов на Пасху