Глава государства подчеркнул, что накануне Пасхи российское зло не уменьшает своего стремления нести руины, передает 24 Канал.
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Важно быть максимально внимательными
Президент отметил, что в течение всех суток 4 мая наши защитники неба имели много работы, ведь агрессор атаковал Харьков, Одессу, Днепропетровскую, Донецкую область. Только на утро защитники сбили уже 13 "Шахедов".
В течение дня российские террористы применили 8 ракет различных типов и почти 70 КАБов против пограничных общин и наших позиций на фронте.
Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины... Важно в эти дни быть максимально внимательными,
– подчеркнул президент.
Угроза ракетных ударов на Пасху
- Спикер Воздушных сил отметил, что вероятность российских атак по Украине в Пасхальную ночь нельзя исключать. В то же время Илья Евлаш отметил, что наши защитники неба готовы к отражению возможных обстрелов.
- Спикер подчеркнул: "Людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря на то, или это Пасха, или просто обычный какой-то среднестатистический день".
- Заметим, что власти прогнозируют усиление вражеских атак на Сумскую область. Так, глава Белопольской ОТО рассказал, что на праздники агрессор может "поздравить" жителей области. Обстрелы прогнозируют в ближайшие дни.
- Юрий Зарко призвал горожан не выходить в центр без уважительных причин. Кроме того, отметил, что семьям с детьми выехать в соседние села и города. Чиновник отметил, что наиболее опасно во время обстрелов именно в людных местах.