Многие верующие прихожане в этот день посетят церковные службы и освятят куличи. Однако в некоторых регионах нашего государства будут действовать ограничения и комендантский час. 24 Канал подробнее расскажет, что будет с комендантским часом по всей Украине на Пасху.

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Киевская область

На Пасху комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 00:00 до 5:00 часов. Поэтому в ОВА отмечают, что богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме, а посетить храмы можно будет после завершения комендантского часа.

"Просим принять все меры, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте. В случае тревоги оперативно просить людей пройти в ближайшее укрытие", – подчеркнул глава Киевской области Руслан Кравченко.

Кировоградская область

Пасха в Кропивницком пройдет с соблюдением мер безопасности, в частности, будет действовать комендантский час с 23:00 и до 05:00. Городской совет рекомендовал руководителям религиозных общин учитывать эти обстоятельства и проводить службы с соблюдением всех мер безопасности, разместить в культовых сооружениях объявления о ближайших к ним укрытиях, соблюдать меры правового режима военного положения, комендантского часа, поведения во время воздушной тревоги, избегать большого скопления людей. Этих правил призвали придерживаться и кропивничан во время посещения храмов.

Также известно, что общественный транспорт в Кропивницком будет работать на Пасху в соответствии с режимом комендантского часа: утром 5 мая автобусы и троллейбусы начнут работу на один час раньше - с 05:00 и будут работать до 22:00.

Освещение улиц перед Пасхой выключат в 23:00 и включат в 05:00 утра, чтобы горожане имели возможность удобно добраться до храмов и вернуться домой.

Также 4 и 5 мая усилятся на территории областного центра и меры безопасности. Экипажи патрульной полиции, Национальной полиции будут приближены к местам проведения богослужений и мест собрания верующих.

Тернополь

В этом году предварительно, также не снимают и ограничения в Тернополе, где действует комендантский час с 00:00 до 04:00. В то же время на Пасхальные праздники увеличится количество общественного транспорта в городе.

Так, до кладбища на улице Микулинецкой в воскресенье, 5 мая, и в воскресенье, 12 мая, троллейбусы №8 и маршрутные такси № 5, 5А, 8, 18, 31 будут курсировать по такому расписанию, как в будни. Кроме того, до кладбища, что возле Львовского шоссе, с 5 до 7 мая и 12 мая будут курсировать два автобуса №32.

"До кладбища в селе Подгороднее в будни с 23 апреля до 3 мая и в выходные 27, 28 апреля и 4 мая с 10 до 19 часов будут курсировать по три автобуса №11 и №27. Также 5, 6, 7 и 12 мая автобусы №11 и 27 будут возить пассажиров согласно расписанию движения, действующего в будни. Автобусы №1А до кладбища в Подгороднем будет возить пассажиров согласно расписанию", – рассказали в горсовете Тернополя.

Херсонская область

В Херсонской области пасхальные праздники на территории деоккупированных населенных пунктов Новокаховской общины села Веселое и поселка городского типа Казацкое пройдут с запретом на массовые мероприятия. Соответствующий запрет утвержден распоряжением начальника Новокаховской ГВА № 169-од от 25.04.2024.

"Учитывая то, что россияне часто рассматривают скопления людей как потенциальные мишени для провокаций, особенно в праздничные дни, населению запрещено посещение кладбищ, проведение богослужений в церквях в период комендантского часа и скопления людей во время Пасхальных праздников, проведение праздничных богослужений (освящение) на территории церквей", – говорится в заявлении ГВА.

Волынская область

В Волынской области комендантский час оставили без изменений – с 00:00 до 05:00. Владыка Волынской епархии ПЦУ Михаил рассказал, что ночное богослужение в Луцке в соборе Святой Троицы обязательно будет, однако стоит учесть военное время.

"Мы придерживаемся действующего законодательства и соответствующих постановлений, но ночные богослужения у нас также будут продолжаться. Просто прихожанам надо определиться: они приходят до комендантского часа, или уже после. Для прихожан кафедрального собора мы рекомендуем прийти в храм до полуночи. Это касается тех, кто будет совершать богослужения ночью", – пояснил он.

Тех же те, кто планирует прийти в храм на утреннюю или дневную пасхальные службы, будут ждать в соборе с 6 часов утра.

Харьков

О планах отмены комендантского часа на Пасху не сообщали и в Харьковской области. Поэтому там он будет действовать – с 23:00 до 5:00.

Впрочем, в Харьковском горсовете сообщили, что на Пасху, 5 мая, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы, которые подчиняются КП "Ритуал", будет закрыт.

В соответствии с рекомендациями ГСЧС в городе продолжается запрет посещать:

кладбище №13 (ул. Пушкинская, 108);

кладбище №15 (пер. Володи Дубинина);

кладбище №17 (ул. Курочкина Гора,1);

Польский мемориал жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).

Каким будет комендантский час на Пасху в других областях

В Винницкой области – с 00:00 до 5:00;

В Днепропетровской области комендантский час в большинстве общин длится с 00:00 до 05:00;

В Донецкой области – с 21:00 до 5:00;

В Житомирской области – с 00:00 до 5:00;

В Закарпатской области комендантский час не действует;

В Запорожской области комендантский час на территории Запорожского района продлится с 23:00 до 05:00; на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов – с 21:00 до 05:00;

В Ивано-Франковской области – с 00:00 до 5:00;

В Луганской области – с 21:00 до 5:00;

Во Львовской области – с 00:00 до 05:00;

В Николаевской области – с 00:00 до 05:00;

В Одесской области – с 00:00 до 5:00;

В Полтавской области – с 00:00 до 04:00;

В Ровненской области – с 00:00 до 05:00;

В Сумской области – с 23:00 до 04:00;

В Херсонской области – с 21:00 до 05:00;

В Хмельницкой области –с 00:00 до 05:00;

В Черкасской области – с 00:00 до 4:00;

В Черновицкой области – с 00:00 до 04:00;

В Черниговской области – с 00:00 до 4:00;

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