Об этом сообщили в Суспильному. Детали о взрыве в Сумах читайте в материале 24 Канала.

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В Сумах слышен взрыв

Жители Сум днем в субботу 11 мая слышали звук взрыва в городе. Собственно, сам взрыв прогремел в 16:40.

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Взрыв в Сумах,

– написали в Общественном.

Заметим, что воздушную тревогу в Сумской области объявили в 16:05.

В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали об угрозе применения вражеской авиации.

Активность вражеской тактической авиации на востоке и юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!,

– говорится в сообщении.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.

Имеют ли оккупанты ресурсы для наступления на Сумщину: коротко