Об этом сообщили в Суспильному. Детали о взрыве в Сумах читайте в материале 24 Канала.
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В Сумах слышен взрыв
Жители Сум днем в субботу 11 мая слышали звук взрыва в городе. Собственно, сам взрыв прогремел в 16:40.
Взрыв в Сумах,
– написали в Общественном.
Заметим, что воздушную тревогу в Сумской области объявили в 16:05.
В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали об угрозе применения вражеской авиации.
Активность вражеской тактической авиации на востоке и юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!,
– говорится в сообщении.
Имеют ли оккупанты ресурсы для наступления на Сумщину: коротко
- Военный эксперт Владислав Селезнев отметил 24 Каналу, что в ближайшее время оккупанты, вероятно, усилят обстрелы Сумщины и активно будут действовать вражеские диверсанты.
- По его мнению, в ближайшей перспективе наше приграничье на Сумщине ждут масштабные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов. Также противник будет применять управляемые авиационные бомбы и запускать диверсантов. "Но говорить о каком-то масштабном продвижении на этих территориях, видимо, не стоит", – заявил Селезнев.
- По его словам, у россиян точно нет ресурсов для масштабного вторжения и тем более оккупации Сум. И вряд ли они найдутся у противника в обозримой перспективе.