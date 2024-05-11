Про це повідомили у Суспільному. Деталі про вибух в Сумах читайте в матеріалі 24 Каналу.

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В Сумах чутно вибух

Жителі Сум вдень в суботу 11 травня чули звук вибуху в місті. Власне, сам вибух прогримів о 16:40.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.

Вибух у Сумах,

– написали в Суспільному.

Зауважимо, що повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 16:05.

У Повітряних силах ЗСУ перед цим попереджали про загрозу застосування ворожої авіації.

Активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!,

– йдеться в повідомленні.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.

Чи мають окупанти ресурси для наступу на Сумщину: коротко