Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що чисельність військ окупантів збільшуватись не буде. Однак українським військовим необхідне постійне надходження боєприпасів для утримання оборони на довгий час.

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Підготовка росіян

За словами Мусієнка, в росіян є готовність, поставлена їхнім командуванням, на кінець травня. Саме в цей час вони мають бути готові розвинути певну наступальну операцію. Ворог формує свої війська, виглядають укріплення вздовж кордону. Також було намагання прорватись в область диверсійно-розвідувальним групам.

Те саме росіяни намагаються робити й на Сумщині, виявляючи точки зосередження українських військ та розташування засобів вогневого ураження.

Ведуть розвідку, вивчають місцевість. Пробують за допомогою ДРГ пробиватись, викривати позиції наших військ і вистежувати маршрути, звідки можуть просуватись,

– зауважив військовий експерт.

Кількість військових не зросте

Російське угруповання, яке є зараз є, на думку Мусієнка, навряд чи за ці тижні, які залишились до кінця місяця, стане більшим, наприклад, 100 тисяч. Якщо говорити про Курську область, там у росіян є одне завдання – активне проведення диверсійних рейдів вглиб Сумської області. Щодо Харківської області, то у росіян в Бєлгородській області є інші завдання, вони вже виконують накази свого командування.

Приблизно так цей контингент і буде виглядати. Десь він буде рости, трішки збільшиться, але загальна його статистика вже зрозуміла,

– зазначив військовий експерт.

Потреба ЗСУ

Ситуація із забезпеченням ЗСУ західною допомогою до кінця травня, за словами Мусієнка, буде кращою. Єдиним питанням залишається акумуляція потрібної кількості запасу боєприпасів та снарядів. Для цього потрібен певний період часу, який може тривати до середини червня.

Однак на деяких ділянках ситуація із забезпеченням артилерії вже покращується. Це помітно завдяки надходженню допомоги від США,

– прокоментував військовий експерт.

Також він додав, що шанси на те, що Україна зможе накопичити до кінця травня більше артилерії та суттєво посилитись до кінця місяця для того, щоб перебувати в обороні є достатньо високими. Однак треба розуміти, що на Сході потрібно буде застосовувати тактичні дії з відступом.

Можливо десь ще доведеться відходити. Ворог продовжує тиск і потрібно буде боронитись із північного сходу, зростуть додаткові виклики та ризики,

– пояснив військовий експерт.

Завдяки чому ЗСУ триматиме оборону

Завадити просуванню ворога на першому етапі, завдяки допомозі від США, ЗСУ вдасться. Однак потім інтенсивність боїв та використання боєприпасів з боку українських військових зросте.

Не має бути хвилеподібна ситуація, коли підвезли (боєприпаси – 24 Канал), використали й знову чекаємо, тому що партнери мають поставити. Тоді шанси відбити наступ будуть доволі високими,

– підкреслив Мусієнко.

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