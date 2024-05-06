Відповідно до останнього звіту Інституту вивчення війни росіяни активно формують Північне угруповання військ, але аналітики сумніваються у їхній здатності взяти під контроль Харків. У аналізі є коментарі українського військового експерта Костянтина Машовця.

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Для чого Росії підготовка наступу на Харків

Російські військові підсилюють свої позиції, перекидаючи нові частини до Північного угруповання. Зокрема, до складу угруповання вже ввійшли:

30-й мотострілецький полк Центрального військового округу;

138-ма мотострілецька бригада Західного військового округу.

Війська окупантів розміщуються на залізничних станціях Курської області, звідки їх можуть перенаправити до Бєлгородської області, що неподалік від Харківської області.

Українські офіційні особи дедалі частіше попереджають про загрозу можливого наступу Росії з метою захоплення Харкова. Проте російським військовим не вистачає необхідних для захоплення міста сил. Наступальні операції окупантів на Харків та Суми будуть відвертати увагу Києва, змушуючи Сили оборони перекидати бійців з інших, більш важливих ділянок фронту,

– йдеться у звіті ISW.

За словами експерта Машовця, російські військові справді посилили повітряні, безпілотні та ракетні удари по північно-східних регіонах України, але для повномасштабного наступу на Харків їхніх сил недостатньо.

Зверніть увагу! Загалом ISW вважають, що Кремль не зможе реалізувати плани щодо захоплення Харкова. Можливі наступальні дії або транскордонні рейди, однак це лише відверне увагу та ресурси української армії з інших напрямків.

Водночас українські військові постійно моніторять ситуацію та готові до відсічі будь-яких агресивних дій з боку ворога.

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В Інституті вивчення війни, крім того, зазначали, що Силам оборони потрібно якомога скоріше перехопити ініціативу на полі бою. Експерти висловили занепокоєння щодо планів Києва, підтриманих США, які передбачають контрнаступ у 2025 році.

На думку аналітиків, затримка контрнаступу до 2025 дозволить Росії контролювати умови на полі бою, що створить перевагу для окупантів під час атак, зокрема КАБами.