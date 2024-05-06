Согласно последнему отчету Института изучения войны россияне активно формируют Северную группировку войск, но аналитики сомневаются в их способности взять под контроль Харьков. В анализе есть комментарии украинского военного эксперта Константина Машовца.

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Для чего России подготовка наступления на Харьков

Российские военные усиливают свои позиции, перебрасывая новые части в Северную группировку. В частности, в состав группировки уже вошли:

30-й мотострелковый полк Центрального военного округа;

138-я мотострелковая бригада Западного военного округа.

Войска оккупантов размещаются на железнодорожных станциях Курской области, откуда их могут перенаправить в Белгородскую область, неподалеку от Харьковской области.

Украинские официальные лица все чаще предупреждают об угрозе возможного наступления России с целью захвата Харькова. Однако российским военным не хватает необходимых для захвата города сил. Наступательные операции оккупантов на Харьков и Сумы будут отвлекать внимание Киева, заставляя Силы обороны перебрасывать бойцов из других, более важных участков фронта,

– говорится в отчете ISW.

По словам эксперта Машовца, российские военные действительно усилили воздушные, беспилотные и ракетные удары по северо-восточным регионам Украины, но для полномасштабного наступления на Харьков их сил недостаточно.

Обратите внимание! В целом ISW считают, что Кремль не сможет реализовать планы по захвату Харькова. Возможны наступательные действия или трансграничные рейды, однако это лишь отвлечет внимание и ресурсы украинской армии с других направлений.

В то же время украинские военные постоянно мониторят ситуацию и готовы к отражению любых агрессивных действий со стороны врага.

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В Институте изучения войны, кроме того, отмечали, что Силам обороны нужно как можно скорее перехватить инициативу на поле боя. Эксперты выразили беспокойство относительно планов Киева, поддержанных США, которые предусматривают контрнаступление в 2025 году.

По мнению аналитиков, задержка контрнаступления до 2025 позволит России контролировать условия на поле боя, что создаст преимущество для оккупантов во время атак, в частности КАБами.