Про це розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що тих сил, які росіяни мають у своєму розпорядженні для наступу не вистачить. Він додав, Росії доведеться збільшити кількість військових, якщо дійсно планує атаку.

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"Аби захопити Суми та Харків потрібно мінімум півмільйона професійної армії", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Чого бракує Росії

Світан підкреслив, що 40 тисяч росіян намагались пів року захопити Авдіївку, а Харків за площею у багато разів більший від цього міста. Тому тих 50 – 70 тисяч військових, яких, можливо, планують зібрати окупанти, на його думку, буде недостатньо.

Планувати можна будь-що, але виконати неможливо. Війна – це математика. Така кількість сил та засобів, які є в Росії вздовж північно-східного кордону, дозволить їм тільки стримувати наших військових на лінії фронту,

– зауважив він.

Військовий експерт вважає, якщо в росіян з'явиться півмільйонна професійна армія, то тоді можна припускати варіант наступу на Харків. За його розрахунками, щоб ворог рухатися в сторону Сум – російське угруповання має налічувати як мінімум 300 тисяч військових.

У 2022 році десятки тисяч росіян уже намагалися захопити Суми, але в них це не вийшло. У ворога недостатньо сил та засобів навіть для виконання завдань з наступу на східному фронті. Вони намагаються із Запорізького напрямку перекинути декілька бригад для його підсилення. Тому планів щодо захоплення Харкова та Сум зараз не може бути,

– наголосив Роман Світан.

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