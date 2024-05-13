Про це 24 Каналу сказав голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що окупанти переважно атакують піхотою, подекуди із залученням техніки.

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Як росіяни наступають на Харківщину

Тимочко зазначив, що росіянам наразі немає сенсу підтягнути на Харківщину велику кількість артилерії, щоб завдавати ударів по населених пунктах, тоді як є гостра потреба в ній на тих напрямках, де вони здійснюють загальну військову операцію.

Артилерії як такої вони задіюють там порівняно мало, основний акцент ставлять на ураження авіацією,

– заявив військовий.

Зокрема, російські загарбники застосовують КАБи, ФАБи, які мають реальну загрозу як для цивільного населення, так і для наших військ.

За його словами, на Харківщині противник застосовує, зокрема, далекобійні реактивні системи залпового вогню, які призводять до значних руйнувань. Окупанти б'ють із С-300, С-200, досягаючи навіть того ж психологічного ефекту.

Загалом же, додав він, зараз російські загарбники намагаються атакувати переважно піхотою, десь із залученням техніки.

Де тривають бої на Харківщині

Голова ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що росіяни, звичайно ж, будуть намагатися ще деякий час атакувати. Якщо вони не підтягнуть підкріплення на Харківський напрямок, то там триватимуть бої тактичного рівня.

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За його словами, загарбники намагатимуться закріпитися на тих рубежах, куди вони зайдуть, якщо ми їх не відіб'ємо. Бо росіяни ще не встигли навіть закріпитися, але чомусь багато хто в Україні вже психологічно змирився, що противник цю територію окупує.

Він зауважив, що реально там тривають бої у прикордонній зоні в межах 5 – 10 кілометрів. Тобто це та відстань, де ще може працювати ствольна артилерія, але це точно не та глибина, щоб росіяни могли виконувати якісь стратегічного чи навіть оперативного рівня завдання.

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