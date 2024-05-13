Водночас у Вовчанську з початком наступу ворога продовжується евакуація місцевого населення. Громадян забезпечили необхідною підтримкою і допомогою.

До теми У Міноборони відреагували на заяви про "відсутність" укріплень на Харківщині

Яка ситуація у Вовчанську в Харківській області

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що ворог посилює обстріли Вовчанська. За словами посадовця, північний кордон Харківщини зараз найскладніший напрямок.

Але попри плани ворога – всі об'єднані та працюємо на перемогу: органи влади, правоохоронці, екстрені служби, волонтери, міжнародні партнери. Цілодобово комунікуємо із військовим командуванням,

– підкреслив Синєгубов.

За даними глави Харківщини, за кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного.

"Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється", – сказав посадовець.

Синєгубов також закликав підтримувати Збройні Сили України і наголосив, що українці обов'язково переможуть.

Що кажуть у Генштабі про наступ ворога на Харківщині