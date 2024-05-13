В то же время в Волчанске с началом наступления врага продолжается эвакуация местного населения. Граждан обеспечили необходимой поддержкой и помощью.
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Какова ситуация в Волчанске в Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что враг усиливает обстрелы Волчанска. По словам чиновника, северная граница Харьковской области сейчас самое сложное направление.
Но несмотря на планы врага – все объединены и работаем на победу: органы власти, правоохранители, экстренные службы, волонтеры, международные партнеры. Круглосуточно общаемся с военным командованием,
– подчеркнул Синегубов.
По данным главы Харьковской области, за несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района. Каждый получает полное сопровождение – от гуманитарного до юридического.
"Призываем жителей и в дальнейшем не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается", – сказал чиновник.
Синегубов также призвал поддерживать Вооруженные Силы Украины и подчеркнул, что украинцы обязательно победят.
Что говорят в Генштабе о наступлении врага в Харьковской области
- В Генштабе ВСУ 13 мая рассказали, что на Харьковском направлении оперативная обстановка все еще сложная и динамично меняется. В частности, российские захватчики привлекли значительные силы для наступления на Волчанск Харьковской области.
- По данным украинских военных, враг бросил для наступления на город ориентировочно до 5 батальонов. В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне не считаются со своими потерями. только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.
- Кроме того, в Генштабе отметили, что, к сожалению, враг имеет тактические успехи на севере Харьковской области. В то же время военные спланировали мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону. Также продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации.
- Стоит отметить, что ранее аналитики американского Института изучения войны объясняли, что россияне пытаются захватить Волчанск с определенной целью. Так, оккупанты могут стремиться надавить на оперативный тыл украинских сил на Купянском направлении, заставив их перебросить войска на это направление.