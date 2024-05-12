Підрозділ "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України розповів, що бої у Харківській області не вщухають.

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Що кажуть бійці нацгвардії про ситуацію на Харківщині

Володимир Зеленський розповів, що тривають жорстокі оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Зокрема, там є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і росіяни намагаються в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування.

Бої на Харківщині не вщухають, росіяни лізуть піхотою без техніки та добряче отримують по шапці. Проте не варто забувати, що та вся техніка добряче працює на Донбасі. Часів Яр штурмують без кінця,

– заявили військові.

Також вони розповідали, що росіяни йдуть великою піхотною кількістю майже не використовуючи техніку.

Ще напередодні, 11 травня, військові розповіли, що через великий натиск росіян українським військовим довелося відійти з деяких позицій. Військові підрозділу пояснили, що росіяни вмирають пачками, проте однаково давлять і місцями досягають успіху.

Зверніть увагу! Росіяни почали штурмувати Харківщину 10 травня. Зокрема, вдосвіта цього дня окупанти спробували прорвати нашу лінію оборони під прикриттям бронетехніки, проте ЗСУ атаки відбили. За даними DeepState, станом на 12 травня росіяни захопили Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. В ISW заявили, що росіянам, ймовірно, буде важко окупувати Харків, якщо вони прагнуть це зробити.

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