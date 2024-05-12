Подразделение "Острые козырьки" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины рассказало, что бои в Харьковской области не утихают.

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Что говорят бойцы Нацгвардии о ситуации на Харьковщине

Владимир Зеленский рассказал, что продолжаются жестокие оборонительные бои на значительной части нашей пограничной полосы. В частности, там есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и россияне пытаются в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения.

Бои на Харьковщине не утихают, россияне лезут пехотой без техники и хорошо получают по шапке. Однако не стоит забывать, что и вся техника хорошо работает на Донбассе. Часов Яр штурмуют без конца,

– заявили военные.

Также они рассказывали, что россияне идут большим пехотным количеством почти не используя технику.

Еще накануне, 11 мая, военные рассказали, что из-за большого натиска россиян украинским военным пришлось отойти с некоторых позиций. Военные подразделения объяснили, что россияне умирают пачками, однако одинаково давят и местами достигают успеха.

Обратите внимание! Россияне начали штурмовать Харьковскую область 10 мая. В частности, на рассвете этого дня оккупанты попытались прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники, однако ВСУ атаки отбили. По данным DeepState, по состоянию на 12 мая россияне захватили Стрелечье, Пыльную, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. В ISW заявили, что россиянам, вероятно, будет трудно оккупировать Харьков, если они стремятся это сделать.

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