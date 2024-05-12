Ведь только в течение нескольких последних суток потери россиян составляют более 1000 раненых и погибших ежесуточно. Сибирский батальон рассказал, что командование России использует своих солдат как "пушечное м***о", пишет 24 Канал.
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Что сказал Сибирский батальон оккупантам
Обращаемся к российским военнослужащим, которые участвуют в этой бессмысленной бойне. За эти несколько дней вы сами успели убедиться, что ваше командование использует вас как пушечное м***о. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границу Украины за больные амбиции старого маразматика,
– заявил бойцы.
Они также объяснили, что ценят жизнь каждого и призывают российских солдат и офицеров переходить на их сторону.
"Сдавайтесь в плен, вступайте в ряды Сибирского батальона, Российского Добровольческого Корпуса и Легиона "Свобода России", чтобы вместе бороться за свободную и сильную Россию будущего, без Путина и его банды", – призвал боец.
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Он также уточнил, что многие российские военные сделали правильный выбор и сдались в плен. Этим поступком они сохранили свою жизнь на достоинство.
Что сказали оккупантам бойцы Сибирского батальона: смотрите видео
Россия начала наступление на Харьковщине
- Российские оккупанты на рассвете 10 мая попытались прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники. Однако ВСУ атаки отбили.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что ситуация на фронте остается обостренной. В частности, Россия атакует на нескольких направлениях, чтобы продвинуться вглубь Украины.
- Генерал-полковник заявил, что в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с Россией. По его словам, ситуация сложная, однако Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения.