Ведь только в течение нескольких последних суток потери россиян составляют более 1000 раненых и погибших ежесуточно. Сибирский батальон рассказал, что командование России использует своих солдат как "пушечное м***о", пишет 24 Канал.

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Что сказал Сибирский батальон оккупантам

Обращаемся к российским военнослужащим, которые участвуют в этой бессмысленной бойне. За эти несколько дней вы сами успели убедиться, что ваше командование использует вас как пушечное м***о. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границу Украины за больные амбиции старого маразматика,

– заявил бойцы.

Они также объяснили, что ценят жизнь каждого и призывают российских солдат и офицеров переходить на их сторону.

"Сдавайтесь в плен, вступайте в ряды Сибирского батальона, Российского Добровольческого Корпуса и Легиона "Свобода России", чтобы вместе бороться за свободную и сильную Россию будущего, без Путина и его банды", – призвал боец.

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Он также уточнил, что многие российские военные сделали правильный выбор и сдались в плен. Этим поступком они сохранили свою жизнь на достоинство.

Что сказали оккупантам бойцы Сибирского батальона: смотрите видео

Обратите внимание! Агент "Атеш", который служит в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса вооруженных сил России, сообщил, что в его подразделении одно из отделений наотрез отказалось идти на штурм в Харьковской области. Ведь российские бойцы были свидетелями неудачных российских диверсионно-разведывательных операций, а также знают о качественных укреплениях ВСУ.

Россия начала наступление на Харьковщине