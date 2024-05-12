Адже тільки протягом декількох останніх діб втрати росіян становлять більш ніж 1000 поранених та загиблих щодоби. Сибірський батальйон розповів, що командування Росії використовує своїх солдатів як "гарматне м***о", пише 24 Канал.
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Що сказав Сибірський батальйон окупантам
Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м***о. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України за хворі на амбіції старого маразматика,
– заявив бійці.
Вони також пояснили, що цінують життя кожного і закликають російських солдатів та офіцерів переходити на їхній бік.
"Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону "Свобода Росії", щоб разом боротися за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його банди", – закликав боєць.
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Він також уточнив, що багато російських військових зробили правильний вибір та здалися в полон. Цим вчинком вони зберегли своє життя на гідність.
Що сказали окупантам бійці Сибірського батальйону: дивіться відео
Росія почала наступ на Харківщині
- Російські окупанти вдосвіта 10 травня спробували прорвати нашу лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Проте ЗСУ атаки відбили.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті залишається загостреною. Зокрема, Росія атакує на декількох напрямках, щоб просунутись вглиб України.
- Генерал-полковник заявив, що у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з Росією. За його словами, ситуація складна, проте Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження.