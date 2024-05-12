Адже тільки протягом декількох останніх діб втрати росіян становлять більш ніж 1000 поранених та загиблих щодоби. Сибірський батальйон розповів, що командування Росії використовує своїх солдатів як "гарматне м***о", пише 24 Канал.

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Що сказав Сибірський батальйон окупантам

Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м***о. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України за хворі на амбіції старого маразматика,

– заявив бійці.

Вони також пояснили, що цінують життя кожного і закликають російських солдатів та офіцерів переходити на їхній бік.

"Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону "Свобода Росії", щоб разом боротися за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його банди", – закликав боєць.

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Він також уточнив, що багато російських військових зробили правильний вибір та здалися в полон. Цим вчинком вони зберегли своє життя на гідність.

Що сказали окупантам бійці Сибірського батальйону: дивіться відео

Зверніть увагу! Агент "Атеш", який служить в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу збройних сил Росії, повідомив, що у його підрозділі одне із відділень навідріз відмовилося йти на штурм у Харківській області. Адже російські бійці були свідками невдалих російських диверсійно-розвідувальних операцій, а також знають про якісні укріплення ЗСУ.

Росія почала наступ на Харківщині