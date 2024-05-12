З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже орієнтовно 482 290 одиниць особового складу.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 7454 (+5);
- бойових броньованих машин – 14 375 (+22);
- артилерійських систем – 12472 (+30);
- РСЗВ – 1066 (+2);
- засоби ППО – 797 (+1);
- літаків – 350 (+1);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42);
- крилаті ракети – 2194 (+1);
- кораблі /катери – 26 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64);
- спеціальна техніка – 2042 (+2).