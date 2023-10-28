Втім, ворог має змогу ремонтувати пошкоджену техніку, а також виготовляти нові винищувачі. До прикладу, у Москві налагоджено виробництво літаків типу Ту-160 і Ту-22МЗ, передає 24 Канал.

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Скільки авіації має ворог

Згідно з даними порталу Global Firepower, Росія на початок повномасштабного вторгнення мала 4 182 одиниці авіаційної техніки. До цього числа входять літаки, вертольоти, літаючі радари й інші види авіації. Авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко стверджує, що станом на кінець 2021 року російська армія мала понад 400 одиниць модернізованих винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35, тощо.

До повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєнні:

близько 50 Су-25 старої версії,

понад 180 бомбардувальників Су-24,

близько 100 винищувачів МіГ-29,

3 винищувачі Су-57,

10 МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів",

100 МіГ-31,

17 надзвукових бомбардувальників Ту-160, частину з яких модернізували до Ту-160М,

42 Ту-95,

60 бомбардувальників Ту-22М3.

Також окупанти мали на озброєнні понад 1,5 тисячі вертольотів, а також допоміжну техніку: 18 літаків-заправників, близько 10 літаючих радарів А-50 та А-50М, командні пункти типу Іл-22.

За словами Романенка, ворог має змогу обслуговувати авіацію, адже інженерно-технічний персонал не має значних втрат. Він базується на аеродромах у Росії або окупованих територіях, тому втрат може зазнати лише під час обстрілів. До слова, на окупованих територіях російським загарбникам "тривожно", адже Сили оборони завдають відчутних ударів по аеродромах (з останнього – атаки на аеродроми в Бердянську й Луганську). Втім, обслуговування мало погіршитися. Причина у тому, що до завдань щодо перевірки справності авіації додалися й потреби ремонтувати пошкодження, яких літаки могли зазнати під час бойових дій.

Зверніть увагу! На сайті 24 Каналу 30 жовтня буде опубліковано цікавий матеріал про те, як змінилися військові спроможності Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Втрати Росії в авіації

Сили оборони завдають ворогам чималих втрат не лише в особовому складі, а й в техніці. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 320 російських літаків і 324 гелікоптери. Це близько 15% від усього авіапарку так званої "другої армії світу".



Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Варто наголосити, що це кількість ліквідованої авіації українськими військовими під час бойових дій та зіткнень. До статистики не враховують знищену російську техніку, яка базувалася на аеродромах на окупованих частинах України чи в Росії. Враховуючи, що російські аеродроми потрапляють під ракетні обстріли та удари безпілотниками, втрати ворога в авіації значно більші.