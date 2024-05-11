Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що прикордонники разом з іншими військовими відбили низку атак росіян на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої. Окупанти зазнають втрат.

Дивіться також Росія потужно бомбить Вовчанськ та околиці: Синєгубов показав відео моторошних руйнувань

Нацгвардійці знищили мінімум 10 одиниць ворожої бронетехніки

За словами міністра, бійці спецпідрозділу "Омега" Нацгвардії України знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки ворога разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку.

У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам,

– повідомив Клименко.

Він показав відео, як наші захисники нищать окупантів, які намагаються штурмувати Харківщину. Однак на кадрах також можна побачити наслідки нового російського наступу – безперервними обстрілами ворог руйнує Вовчанську громаду й нищить цивільні будівлі. За добу там задокументовано 30 воєнних злочинів російської армії.

Ситуація на Харківщині: дивіться відео

Тим часом у Російському добровольчому корпусі зазначили, що внаслідок наступу на Харківщину прикордоння Росії встелюється трупами російських солдатів від прицільного вогню мінометних обстрілів.

Вони зазначили, що все це тільки для того, щоб генерали показали в Кремлі "хоч якісь перемоги" на тлі сакральних для Путіна дат – його інавгурації та свята 9 травня.

Ворог намагається посіяти паніку