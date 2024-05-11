Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пограничники вместе с другими военными отбили ряд атак россиян на разных направлениях и продолжают вести оборонительные бои. Оккупанты несут потери.
Смотрите также Россия мощно бомбит Волчанск и окрестности: Синегубов показал видео жутких разрушений
Нацгвардии уничтожили минимум 10 единиц вражеской бронетехники
По словам министра, бойцы спецподразделения "Омега" Нацгвардии Украины уничтожили по меньшей мере 10 единиц бронетехники врага вместе с десантом, автомобильную и специальную технику.
В составе Сил безопасности и обороны военнослужащие ГПСУ и НГУ удерживают позиции и дают отпор захватчикам,
– сообщил Клименко.
Он показал видео, как наши защитники уничтожают оккупантов, которые пытаются штурмовать Харьковскую область. Однако на кадрах также можно увидеть последствия нового российского наступления – непрерывными обстрелами враг разрушает Волчанскую громаду и уничтожает гражданские здания. За сутки там задокументировано 30 военных преступлений российской армии.
Ситуация на Харьковщине: смотрите видео
Между тем в Российском добровольческом корпусе отметили, что в результате наступления на Харьковщину приграничье России устилается трупами российских солдат от прицельного огня минометных обстрелов.
Они отметили, что все это только для того, чтобы генералы показали в Кремле "хоть какие-то победы" на фоне сакральных для Путина дат – его инаугурации и праздника 9 мая.
Враг пытается посеять панику
- В МВД сообщили, что эвакуация в приграничных районах продолжается. Сейчас силами полиции эвакуированы более 300 человек.
- Между тем враг пытается распространить панику среди населения, распространяет фейки. Людей призвали доверять информации только из проверенных источников.
- В ОВА отметили, что эвакуация непосредственно из Харькова пока не планируется – для этого нет причин.