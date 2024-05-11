Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове в настоящее время нет.

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В администрации призвали не поддаваться панике

По словам Синегубова, украинские военные сейчас контролируют ситуацию и отслеживают, какие силы враг применяет на севере. Он попросил сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове на данный момент нет. Мы четко понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Конечно, он может усиливать, однако угрозы для областного центра пока нет,

– сказал глава ОВА.

По его словам, враг продолжает активизацию действий на Харьковском направлении. Под вражеским огнем в течение суток находились около 30 населенных пунктов.

Тем временем продолжается эвакуация жителей из приграничных районов региона. Она коснулась Богодуховского, Чугуевского и Волчанского районов.

Важно! В Харьковской области действует "горячая линия" по вопросам эвакуации – вы можете обратиться по этому номеру телефона 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах.

Коротко о ситуации в Харьковской области