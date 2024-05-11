Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове в настоящее время нет.
Смотрите также ISW проанализировал шансы России на то, чтобы попытаться захватить Харьков
В администрации призвали не поддаваться панике
По словам Синегубова, украинские военные сейчас контролируют ситуацию и отслеживают, какие силы враг применяет на севере. Он попросил сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове на данный момент нет. Мы четко понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Конечно, он может усиливать, однако угрозы для областного центра пока нет,
– сказал глава ОВА.
По его словам, враг продолжает активизацию действий на Харьковском направлении. Под вражеским огнем в течение суток находились около 30 населенных пунктов.
Тем временем продолжается эвакуация жителей из приграничных районов региона. Она коснулась Богодуховского, Чугуевского и Волчанского районов.
Коротко о ситуации в Харьковской области
- Утром 10 мая российские захватчики начали наступление на севере Харьковской области.
- По состоянию на 11 мая активные боевые действия продолжаются в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево на севере области. В Харьковской ОВА сообщили, что малые боевые группы врага проводят разведку.
- Сейчас враг беспрестанно обстреливает Волчанск. Только за 11 мая враг выпустил 20 управляемых авиабомб россияне выпустили в направлении Волчанска в течение 11 мая