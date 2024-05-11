Аналитики писали о 35 – 50 тысяч вражеских войск, которые там сосредоточил враг. Перед этим заместитель главы разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия сосредоточила на границе с Харьковом 35 тысяч военных, однако потенциально их количество хотят увеличить до 50 – 70 тысяч. Хотя, по данным ГУР, этого недостаточно для операции захвата Харькова или Сум.

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Что говорят в ISW о попытке захватить Харьков

Аналитики написали, что российское наступление вдоль Харьковского направления имеет ограниченные оперативные цели. Однако оно, вероятно, имеет стратегическую цель – отвлечь внимание украинских сил с других районов Восточной Украины.

Представитель Украинской группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин рассказал, что российские войска пытаются спровоцировать панику в украинских военных, чтобы заставить их перебросить силы и средства из Донецкой и Луганской областей на Харьковщину.

В американском Институте изучения войны проанализировали, что:

наступление оккупантов не дает оснований считать, что они немедленно начнут широкомасштабную наступательную операцию с целью окружения и захвата Харькова;

операция на Волчанском направлении не предусматривает непосредственного наступления на Харьков. Ведь Волчанск расположен на восточном берегу реки Северский Донец и Печенежского водохранилища;

наступление России под Волчанском может иметь цель оттянуть украинские подразделения, обороняющихся, на Север от Харькова, на другой берег Северского Донца и Печенежского водохранилища, а также оттянуть те войска, обороняющихся в районе Купянска, дальше от этой линии.

Российские наступательные операции в направлении Липцев могли бы помочь в узком наступлении на Харьков, хотя очень маловероятно, что российское военное командование, которое в последние месяцы совершенствует свое оперативное планирование, решится на такой уязвимый шаг.

Российским войскам, вероятно, будет трудно захватить город Харьков, если они стремятся это сделать,

– заявили в ISW.

Там объяснили, что попытки захватить Харьков потребуют от российских оккупантов длительных передвижений по открытой местности, которых российские войска не осуществляли с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, некоторые элементы российской северной группировки войск могут оказаться недостаточно боеспособными, ведь им также не хватает личного состава, необходимого для успешного проведения такой амбициозной операции.

Аналитики написали, что российские войска:

ранее продемонстрировали неспособность проводить широкомасштабные наступательные операции в нескольких направлениях одновременно;

не создали "стратегический резерв" такого масштаба, который был бы способен поддерживать две или более крупномасштабные наступательные операции в ближайшем будущем.

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То есть широкомасштабная попытка России захватить город Харьков, вероятно, потребует от российских войск:

деприоритизации других критических участков фронта,

передислокации значительного количества сил в международную пограничную зону.

На это российские силы вряд ли пойдут, учитывая давнюю цель россиян – захватить Луганскую и Донецкую области.