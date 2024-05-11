Аналітики писали про 35 – 50 тисяч ворожих військ, які там зосередив ворог. Перед цим заступник очільника розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія зосередила на кордоні з Харковом 35 тисяч військових, проте потенційно їхню кількість хочуть збільшити до 50 – 70 тисяч. Хоч, за даними ГУР, цього недостатньо для операції захоплення Харкова чи Сум.

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Що кажуть в ISW про спробу захопити Харків

Аналітики написали, що російський наступ вздовж Харківського напрямку має обмежені оперативні цілі. Проте він, ймовірно, має стратегічну мету – відвернути увагу українських сил з інших районів Східної України.

Речник Українського угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин розповів, що російські війська намагаються спровокувати паніку в українських військових, щоб змусити їх перекинути сили та засоби з Донецької та Луганської областей на Харківщину.

У американському Інституті вивчення війни проаналізували, що:

наступ окупантів не дає підстав вважати, що вони негайно розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію з метою оточення та захоплення Харкова;

операція на Вовчанському напрямку не передбачає безпосереднього наступу на Харків. Адже Вовчанськ розташований на східному березі річки Сіверський Донець і Печенізького водосховища;

наступ Росії під Вовчанськом може мати мету відтягнути українські підрозділи, що обороняються, на Північ від Харкова, на інший берег Сіверського Донця та Печенізького водосховища, а також відтягнути ті війська, що обороняються в районі Куп'янська, далі від цієї лінії.

Російські наступальні операції в напрямку Липців могли б допомогти у вузькому наступі на Харків, хоча дуже малоймовірно, що російське військове командування, яке останніми місяцями вдосконалює своє оперативне планування, наважиться на такий вразливий крок.

Російським військам, ймовірно, буде важко захопити місто Харків, якщо вони прагнуть це зробити,

– заявили в ISW.

Там пояснили, що спроби захопити Харків вимагатимуть від російських окупантів тривалих пересувань відкритою місцевістю, яких російські війська не здійснювали з початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, деякі елементи російського північного угруповання військ можуть виявитися не достатньо боєздатними, адже їм також не вистачає особового складу, необхідного для успішного проведення такої амбітної операції.

Аналітики написали, що російські війська:

раніше продемонстрували нездатність проводити широкомасштабні наступальні операції в декількох напрямках одночасно;

не створили "стратегічний резерв" такого масштабу, який був би здатний підтримувати дві або більше великомасштабні наступальні операції в найближчому майбутньому.

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Тобто широкомасштабна спроба Росії захопити місто Харків, ймовірно, вимагатиме від російських військ:

депріоритизації інших критичних ділянок фронту,

передислокації значної кількості сил до міжнародної прикордонної зони.

На це російські сили навряд чи підуть, враховуючи давню мету росіян – захопити Луганську та Донецьку області.