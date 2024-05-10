Президент повідомив, що Україна направить додаткові сили на Харківські напрямки, пише 24 Канал.

Дивіться також По всій лінії фронту важкі бої, – Зеленський

Росія розширила операції проти України

Глава держави зазначив, що головна тема на сьогодні – Харківська область. Він наголосив, що Україна усвідомлює плани ворога і наші захисники роблять все, що від них залежить, аби захистити свої позиції.

Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно. Додаємо наших сил на харківські напрямки,

– сказав президент.

Він зазначив, що Україна буде знищувати ворога і по лінії державного кордону, і по всій лінії фронту, аби зірвати будь-які російські наступальні наміри.

Держава, зі свого боку, надаватиме захисникам все необхідне для захисту позицій. Однак багато залежить від постачання допомоги від партнерів.

Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав Головком, постійно на зв’язку з міністром оборони – усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета. Я дякую кожному лідеру, які сприймають ситуацію саме так,

– додав він.