Президент розповів, що напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим на Донеччині – особлива увага. Також зазначив, що Олександр Сирський доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам.
Зверніть увагу Була спроба прориву росіян, ЗСУ захищають позиції: що відбувається на Харківському напрямку
Оборонні дії та посилення позицій на Харківщині
Близько 9 години вечора президент повідомив, що щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського.
По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр,
– підкреслив глава держави.
Також додав, що Головнокомандувач ЗСУ доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим захисникам і захисницям.
Що треба знати про наступ росіян на Харківщину
- Вранці 10 травня російські війська спробували розширити операції проти України. Президент заявив, ми розуміємо обсяг сил окупанта й бачимо його задум.
- "Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту", – підкреслив Зеленський у зверненні.
- Також глава держави зазначив, що додаємо наших сил на Харківські напрямки. Наголосив, що й по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати загарбників саме так, щоб зірвати будь-які ворожі наступальні наміри.
- Важливо розуміти, що агресор намагається посилити паніку серед цивільного населення. Ворог продовжує тероризувати жителів Харківщини, постійно б'є по цивільній інфраструктурі, вбиває людей, зокрема, дітей. Окрім того, поширює ІПСО.
- Однак, плани загарбників не були таємницею. Про можливий наступ росіян вже неодноразово попереджали як західні політики, аналітики, ЗМІ, так і наші спецслужби й керівництво держави.
- Зокрема, представник ГУР напередодні заявляв, що окупанти зосередили на кордоні з Харковом 35 тисяч військових, але потенційно агресор хоче збільшити цю кількість до 50 – 70 тисяч. Водночас Вадим Скібіцький наголошував, що цього недостатньо для операції з захоплення великих міст.
- До речі, в ISW також зазначили, що Кремль не зможе реалізувати плани щодо захоплення Харкова.
- Керівник Центру протидії дезінформації закликав не панікувати. Андрій Коваленко підкреслив, що Сили оборони контролюють ситуацію. Також зазначав, що схоже саме на імітацію росіянами широкомасштабного наступу з залученням обмежених сил і засобів, проведення розвідки боєм.
- Загарбники зазнали втрат у техніці та живій силі.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що втрат територій не допущено.