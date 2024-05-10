Президент рассказал, что направлениям на Харьковщине, Покровском и другим в Донецкой области – особое внимание. Также отметил, что Александр Сырский доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам.
Обратите внимание Была попытка прорыва россиян, ВСУ защищают позиции: что происходит на Харьковском направлении
Оборонительные действия и усиление позиций на Харьковщине
Около 9 часов вечера президент сообщил, что только что был доклад Главкома Александра Сырского.
По всей линии фронта – тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области – особое внимание. Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно – Часов Яр,
– подчеркнул глава государства.
Также добавил, что Главнокомандующий ВСУ доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим защитникам и защитницам.
Что надо знать о наступлении россиян на Харьковщину
- Утром 10 мая российские войска попытались расширить операции против Украины. Президент заявил, мы понимаем объем сил оккупанта и видим его замысел.
- "Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту", – подчеркнул Зеленский в обращении.
- Также глава государства отметил, что добавляем наших сил на Харьковские направления. Подчеркнул, что и по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать захватчиков именно так, чтобы сорвать любые вражеские наступательные намерения.
- Важно понимать, что агрессор пытается усилить панику среди гражданского населения. Враг продолжает терроризировать жителей Харьковщины, постоянно бьет по гражданской инфраструктуре, убивает людей, в частности, детей. Кроме того, распространяет ИПСО.
- Однако, планы захватчиков не были тайной. О возможном наступлении россиян уже неоднократно предупреждали как западные политики, аналитики, СМИ, так и наши спецслужбы и руководство государства.
- В частности, представитель ГУР накануне заявлял, что оккупанты сосредоточили на границе с Харьковом 35 тысяч военных, но потенциально агрессор хочет увеличить это количество до 50 – 70 тысяч. В то же время Вадим Скибицкий отмечал, что этого недостаточно для операции по захвату крупных городов.
- Кстати, в ISW также отметили, что Кремль не сможет реализовать планы по захвату Харькова.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации призвал не паниковать. Андрей Коваленко подчеркнул, что Силы обороны контролируют ситуацию. Также отмечал, что похоже именно на имитацию россиянами широкомасштабного наступления с привлечением ограниченных сил и средств, проведения разведки боем.
- Захватчики понесли потери в технике и живой силе.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что потерь территорий не допущено.