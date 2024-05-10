Президент рассказал, что направлениям на Харьковщине, Покровском и другим в Донецкой области – особое внимание. Также отметил, что Александр Сырский доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам.

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Оборонительные действия и усиление позиций на Харьковщине

Около 9 часов вечера президент сообщил, что только что был доклад Главкома Александра Сырского.

По всей линии фронта – тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области – особое внимание. Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно – Часов Яр,

– подчеркнул глава государства.

Также добавил, что Главнокомандующий ВСУ доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим защитникам и защитницам.

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