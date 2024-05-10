Россия начала контрнаступление на Харьковщине. Утром оккупанты накрыли пограничный Волчанск мощным огнем из артиллерии. А колонна вражеской техники штурмовала границу.

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Силы обороны разбили российскую колонну

По сообщению военных, часть колонны была уничтожена еще на подходе. А другая часть прорвалась. Сейчас защитники выискивают ее по посадкам.

Как отмечают в DeepState, врагу удалось создать временный плацдарм на севере Харьковщины.

В сети тем временем показали кадры ликвидированных оккупантов и сожженной техники.

Предварительно, 3 единицы техники были сожжены к северу от населенных пунктов Мороховец – Олейниково. Это танк и бронетранспортеры.

Также вражеская техника уничтожена в районе самого приграничья возле села Пыльная.

На одном из кадров изображена штурмовая группа россиян, "демобилизована" в районе Олейниково.

Ликвидированы оккупанты, которые прорвались на Харьковщину / Фото Deepstate

Отметим, что президент Зеленский подтвердил начало российского контрнаступления в Харьковской области. Из-за сильных обстрелов началась массовая эвакуация жителей Волчанской громады.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что ВСУ держат позиции. Защитники не потеряли ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении.

Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк заявил, что ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны. Враг попытается использовать время до поступления американской помощи, чтобы усилить наступление.

На фоне прорыва на Харьковщине США планируют объявить новый пакет помощи на 400 миллионов долларов. Туда должны войти новые ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противовооруженные системы Javelin и другие боеприпасы.