Россия пытается усилить атаки до того, как Украина получит обещанную помощь от США. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.
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Критический момент
По словам генерала, враг сейчас бросает всю боеспособную технику, которая у них есть, против истощенных украинских войск, которым не хватает вооружения. Оккупанты прекрасно понимают, что в случае поступления американской помощи в ближайшие два месяца ситуация может обернуться против них.
Именно поэтому противник пытается воспользоваться возможностью усиления наступления сейчас.
Павлюк отметил, что в мае – июне наступит критическая фаза войны.
Генерал заявил, что Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона.
Поставка истребителей F-16 может вызвать нужный психологический эффект у врага. Однако, говорит Павлюк, пока остается неизвестным, получит ли Киев новые версии F-16, которые необходимы, чтобы бросить вызов российским бомбардировщикам. Вражеские самолеты остаются вне зоны действия ПВО и продолжают сбрасывать на передовые позиции тяжелые управляемые бомбы – 130 в сутки.
В настоящее время также продолжается подготовка десяти новых бригад для отпора российского наступления. Также Украина крайне нуждается в артиллерии и бронетехнике.
Командующий считает, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Луганске и Донецке, восточных районах, на которые пришлось основное бремя войны. Также враг попытается усилить наступление в направлении Харькова и Сум, чтобы проверить стабильность оборонительных линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление.
Россия начала контрнаступление на Харьковщине
- Около 5 утра россияне предприняли попытку прорыва на севере Харьковской области. Все атаки врага были отбиты. Однако там сейчас продолжаются интенсивные бои.
- Ночью оккупанты осуществляли авиаудары с применением КАБов на Волчанском направлении.
- Во время пресс-конференции с президентом Словакии в Киеве Зеленский подтвердил начало контрнаступления России на Харьковщине.
- Напомним, что президент Зеленский неоднократно говорил о намерении России начать контрнаступление в мае – июне 2024 года. Для этого противник готовится мобилизовать еще 300 тысяч солдат.
- Сейчас приоритетом на Востоке для противника остается Часов Яр, захват которого откроет для него возможности для дальнейшего продвижения по Донецкой области и оккупации ключевых городов.