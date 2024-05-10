Росія намагається посилити атаки до того, як Україна отримає обіцяну допомогу від США. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
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Критичний момент
За словами генерала, ворог зараз кидає всю боєздатну техніку, яка у них є, проти виснажених українських військ, яким бракує озброєння. Окупанти чудово розуміють, що у разі надходження американської допомоги у найближчі два місяці ситуація може обернутися проти них.
Саме тому противник намагається скористатися можливістю посилення наступу зараз.
Павлюк наголосив, що у травні – червні настане критична фаза війни.
Генерал заявив, що Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона.
Поставка винищувачів F-16 може викликати потрібний психологічний ефект у ворога. Одначе, каже Павлюк, наразі залишається невідомим, чи отримає Київ нові версії F-16, які необхідні, аби кинути виклик російським бомбардувальникам. Ворожі літаки залишаються поза зоною дії ППО і продовжують скидати на передові позиції важкі керовані бомби – 130 на добу.
Наразі також триває підготовка десяти нових бригад для відсічі російського наступу. Також Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки.
Командувач вважає, що Росія й надалі зосереджуватиметься на Луганську та Донецьку, східних районах, на які припав основний тягар війни. Також ворог спробує посилити наступ у напрямку Харкова та Сум, аби перевірити стабільність оборонних ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок.
Росія почала контрнаступ на Харківщині
- Близько 5 ранку росіяни здійснили спробу прориву на півночі Харківщини. Всі атаки ворога були відбиті. Однак там наразі тривають інтенсивні бої.
- Вночі окупанти здійснювали авіаудари із застосуванням КАБів на Вовчанському напрямку.
- Під час пресконференції з президенткою Словаччини у Києві Зеленський підтвердив початок контрнаступу Росії на Харківщині.
- Нагадаємо, що президент Зеленський неодноразово казав про намір Росії розпочати контрнаступ у травні – червні 2024 року. Задля цього противник готується мобілізувати ще 300 тисяч солдатів.
- Наразі пріоритетом на Сході для противника залишається Часів Яр, захоплення якого відкриє для нього можливості для подальшого просування Донецькою областю та окупації ключових міст.