Росія намагається посилити атаки до того, як Україна отримає обіцяну допомогу від США. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

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Критичний момент

За словами генерала, ворог зараз кидає всю боєздатну техніку, яка у них є, проти виснажених українських військ, яким бракує озброєння. Окупанти чудово розуміють, що у разі надходження американської допомоги у найближчі два місяці ситуація може обернутися проти них.

Саме тому противник намагається скористатися можливістю посилення наступу зараз.

Павлюк наголосив, що у травні – червні настане критична фаза війни.

Генерал заявив, що Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона.

Поставка винищувачів F-16 може викликати потрібний психологічний ефект у ворога. Одначе, каже Павлюк, наразі залишається невідомим, чи отримає Київ нові версії F-16, які необхідні, аби кинути виклик російським бомбардувальникам. Ворожі літаки залишаються поза зоною дії ППО і продовжують скидати на передові позиції важкі керовані бомби – 130 на добу.

Наразі також триває підготовка десяти нових бригад для відсічі російського наступу. Також Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки.

Командувач вважає, що Росія й надалі зосереджуватиметься на Луганську та Донецьку, східних районах, на які припав основний тягар війни. Також ворог спробує посилити наступ у напрямку Харкова та Сум, аби перевірити стабільність оборонних ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок.

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