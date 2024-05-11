Россия начала контрнаступление 10 мая, прорвав границу на севере Харьковщины и нанеся авиаудары по Волчанскому направлению. С тех пор этот район находится под непрерывным огнем.

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Бомбардировка Волчанска

Сейчас из Волчанской громады продолжается массовая эвакуация гражданского населения. По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, по городу и окрестностям противник выпустил не менее 20 управляемых авиабомб. Кроме того, враг активно использует РСЗО, артиллерию, БПЛА.

Так, утром захватчики попали в частный дом в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших.

Во второй половине дня российская армия обстреляла частный дом в селе Волчанские Хутора. Здание вспыхнуло. В то же время в административном центре был ранен 64-летний мужчина.

Также в результате обстрелов КАБами по домам в Волчанской громаде погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины.

Синегубов обнародовал кадры ужасных разрушений.

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