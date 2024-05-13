Об этом 24 Каналу сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что оккупанты преимущественно атакуют пехотой, иногда с привлечением техники.

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Как россияне наступают на Харьковщину

Тимочко отметил, что россиянам пока нет смысла подтянуть на Харьковщину большое количество артиллерии, чтобы наносить удары по населенным пунктам, тогда как есть острая потребность в ней на тех направлениях, где они осуществляют общую военную операцию.

Артиллерии как таковой они задействуют там сравнительно мало, основной акцент ставят на поражение авиацией,

– заявил военный.

В частности, российские захватчики применяют КАБы, ФАБы, которые несут реальную угрозу как для гражданского населения, так и для наших войск.

По его словам, в Харьковской области противник применяет, в частности, дальнобойные реактивные системы залпового огня, которые приводят к значительным разрушениям. Оккупанты бьют из С-300, С-200, достигая даже того же психологического эффекта.

В целом же, добавил он, сейчас российские захватчики пытаются атаковать преимущественно пехотой, где-то с привлечением техники.

Где продолжаются бои на Харьковщине

Глава Совета резервистов Сухопутных войск заметил, что россияне, конечно же, будут пытаться еще некоторое время атаковать. Если они не подтянут подкрепление на Харьковское направление, то там будут продолжаться бои тактического уровня.

Что происходит в Харьковской области: смотрите на карте

По его словам, захватчики будут пытаться закрепиться на тех рубежах, куда они зайдут, если мы их не отобьем. Потому что россияне еще не успели даже закрепиться, но почему-то многие в Украине уже психологически смирились, что противник эту территорию оккупирует.

Он отметил, что реально там идут бои в пограничной зоне в пределах 5 – 10 километров. Это то расстояние, где еще может работать ствольная артиллерия, но это точно не та глубина, чтобы россияне могли выполнять какие-то стратегического или даже оперативного уровня задачи.

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