Эвакуация населения происходит под звуки обстрелов. Волонтеры и полиция не только вывозит людей, но и помогает раненым от российских атак. Подробнее о ситуации рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Как происходит эвакуация из Волчанска

Количество людей, которые хотят уехать из опасных районов Харьковщины, увеличивается. К спасателям и волонтерам поступают новые заявки. Кое-где местных подбирают просто по дороге.

Без преувеличения героическую и чрезвычайно тяжелую работу делает каждый, кто привлечен к эвакуации местного населения Харьковщины. Говорится и о чрезвычайниках, и о волонтерах, и о полиции, и Координационный штаб, который курирует всем процессом. Десятки организаций присоединились к вывозу людей из пограничных частей Харьковщины.

В частности, происходит массовая эвакуация Волчанска, которая проходит под российскими обстрелами. К сожалению, когда россиянам удается где-то прорваться, то они стреляют по жилым домам. Одного мужчину на Волчанщине ранило в результате циничного обстрела.

"Зачем? Что я кому плохого сделал? Я просто дома был, и по дверям открыли огонь", – рассказал Руслан, раненый.

Вероятно, уже за пол километра от нашего дома идут автоматные бои. Слышно, как выкрикивают какие-то военные команды, стреляют все время. Снаряды летят и днем, и ночью,

– поделился житель Волчанщины Константин.

Местные выезжают буквально с небольшими свертками вещей, закрывают дома на ключ и верят, что им удастся вернуться. К сожалению, также есть люди, которые остаются в очень опасных районах под постоянным огнем со стороны россиян. Оккупанты выпускают десятки КАБов только на Волчанск и поселки рядом.

Фактически каждый, кто оттуда выезжает, рассказывает, что таких массированных обстрелов еще не видели. Россияне с максимальной жестокостью уничтожают частные дома.

Российской пропаганды становится больше

Несмотря на российские вбросы о захвате Волчанска или других близлежащих населенных пунктов, стоит доверять только официальным источникам. Российские слухи не соответствуют действительности, серая зона не расширилась.

Ребята из Вооруженных Сил отражают атаки агрессора. Сейчас город, все улицы под контролем Украины. Были небольшие группы, которые пытались зайти на улицы города, но ВСУ пресекли эти попытки,

– отметил Тамаз Гамбарашвили, начальник Волчанской военной администрации.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Также распространялась информация об отсутствии фортификационных сооружений на границе Харьковщины. В Министерстве обороны Украины сообщили, что фортификационные сооружения были построены должным образом, особенно вторая и третья линия обороны. Однако если говорить о самом приграничье, то строить там было чрезвычайно трудно.

"Все было построено. Но, возможно, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения", – подчеркнул председатель Волчанской МВА.

Стоит также понимать, что Россия активно распространяет очень много пропаганды, чтобы дестабилизировать ситуацию на всех уровнях. Российская пропаганда фактически создает параллельную реальность. Поэтому стоит прислушиваться и анализировать информацию именно от официальных источников Украины.

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