На отдельных участках, где ведутся боевые действия, Силам обороны удалось улучшить положение. Враг не прекращает штурмы по всей линии фронта, однако ситуация остается контролируемой. Особенно напряженной является ситуация вблизи того же Волчанска.

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Ситуация на фронте

В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении украинским войскам в течение суток удалось отразить 13 атак противника. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники.

По состоянию на конец суток 14 мая боевые действия продолжаются на направлениях Новая Товолжанка (Россия) – Волчанск, Шебекино (Россия) – Волчанск, Гатище – Волчанск, Муром – Старица, Стрелечья – Глубокое, Пыльная – Глубокое, Глубокое – Липцы.

Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая,

– написали в Генштабе.

В то же время на отдельных участках Купянского направления Вооруженные Силы улучшили тактическое положение. За сутки там произошло 22 боевых столкновения. Потерь позиций не допущено. Также на направлениях Ковалевка – Новоегоровка и Кисловка – Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.

Обстановка возле Волчанска