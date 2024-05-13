Секретарь СНБО рассказал, что сначала на северо-восточной границе находилось около 50 тысяч российских военных. Сейчас значительная часть из них задействована в наступлении.

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Сколько россиян наступает на Харьковщину

Так, по словам Александра Литвиненко, намного больше чем 30 тысяч военных совершают контрнаступательные действия на севере Харьковской области.

Чиновник отметил, что согласно всем докладам, украинские защитники готовы к отражению вражеского наступления.