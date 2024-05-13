Только по состоянию на 14:00 сегодня россияне совершили 11 атак на Харьковском направлении. На севере области продолжаются боевые столкновения.

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Оккупантов остановили

По сообщению Генштаба, враг не прекращает попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Так, противник получил частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Однако украинские защитники сумели остановить дальнейшее продвижение россиян.

Где расположены Лукьянцы: смотрите на карту

Силы обороны прибегают к контратакам и наносят захватчикам значительные потери. Так, с начала суток было ликвидировано 97 оккупантов и уничтожено 8 единиц вооружения и военной техники.

Для усиления украинского войска на Харьковском направлении туда перебросили заранее созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться.

Наши военные обеспечены необходимым количеством средств поражения, заверили в Генштабе.

Между тем противник использует преимущество в воздухе. Им были нанесены 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

Ранее у Зеленского признали, что на севере Харьковщины идут тяжелые бои. В то же время там напомнили, что украинским властям были заранее известные намерения России на этом направлении.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, события происходят практически в приграничных территориях – 10 – 15 километров по линии государственной границы.

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