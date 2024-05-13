Лише станом на 14:00 сьогодні росіяни здійснили 11 атак на Харківському напрямку. Наразі на півночі області тривають бойові зіткнення.

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Окупантів зупинили

За повідомленням Генштабу, ворог не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Так, противник здобув частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Однак українські захисники зуміли зупинити подальше просування росіян.

Де розташовані Лук'янці: дивіться на карту

Сили оборони вдаються до контратак та завдають загарбникам значних втрат. Так, з початку доби було ліквідовано 97 окупантів та знищено 8 одиниць озброєння і військової техніки.

Задля посилення українського війська на Харківському напрямку туди перекинули завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме.

Наші військові забезпечені необхідною кількістю засобів ураження, запевнили у Генштабі.

Тим часом противник використовує перевагу у повітрі. Ним було завдано 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Раніше, у Зеленського визнали, що на півночі Харківщині йдуть тяжкі бої. Водночас там нагадали, що українській владі були заздалегідь відомі наміри Росії на цьому напрямку.

Наразі, за словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, події відбуваються практично в прикордонних територіях – 10 – 15 кілометрів по лінії державного кордону.

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