Ситуація тяжка, але під контролем, повідомив 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він припустив, як далі розвиватимуться події на Харківщині.

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"Я думаю, що Росія спробує реалізувати свій накопичений потенціал і на Харківському, й на Донецькому напрямках. Паралельно з цим, Україна збільшуватиме свої спроможності з погляду ресурсу, який сьогодні надходить до Збройних Сил", – мовив Подоляк.

Від чого залежить ситуація на Харківщині

Спекуляцій з боку Росії щодо ситуації на Харківщині буде багато, адже одна із ключових складових війни – інформаційний супровід, який має психологічно впливати на людей.

Тяжкі бої. Однак заздалегідь було відомо про те, що Росія концентрує на цьому напрямку ресурси, які сьогодні агресор залучив для того, щоб просунутись по території України,

– зауважив радник голови ОПУ.

Зараз події відбуваються практично в прикордонних територіях – 10 – 15 кілометрів по лінії державного кордону. Президент й військове керівництво опікується подіями, які відбувається на Харківщині. Проте все залежить від кількості ресурсу, який може бути в України, порівняно з ресурсом, який використовує Росія на цьому напрямку.

Фортифікації є

Наразі у мережі з'являється багато повідомлень та спекуляцій щодо того, що нібито на Харківщині відсутні оборонні рубежі та фортифікації.

"Фортифікації на Харківщині є. Можливо, неідеально все побудовано, адже там йшли активні бойові дії, зокрема в прикордонних територіях Росії та України", – додав Подоляк.

Яка ситуація з будівництвом фортифікацій