Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что часть этой железной дороги из Белгорода уже разобрали. Она идет на Волчанск, Великий Бурлук, Купянск.

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Железная дорога – это основная дорога, которая идет на Волчанск, почти параллельно линии границы и к реке Северский Донец. Для врага левый берег этой реки выгодный, поэтому оккупанты будут пытаться двигаться вдоль железной дороги до Купянска.

Общее, стратегическое направление – это как раз Купянск, вдоль железной дороги, то есть будет проблема, если дальше железная дорога не разобрана. Здесь надо успеть выполнить определенные меры для того, чтобы не подарить врагу еще несколько десятков километров,

– отметил Роман Свитан.

Стоит вспомнить, что в свое время оккупанты заходили в Украину, используя железнодорожные дороги. Поэтому очень важно вовремя их разобрать и не позволить противнику их использовать.

"Если мы потеряем Волчанск, то они дальше двинутся на Купянск, прикрываясь Северским Донцом", – отметил полковник запаса ВСУ.

Какая логистика у оккупантов на этом направлении

Во время атак на Волчанск логистика в основном идет из Белгорода. Также важна железная дорога из поселка Валуйки. Россияне могут продвинуться на Купянск, Купянск-Узловой, далее аммиачная труба пересекает реку Оскол.

"Железная дорога из Купянска расходится и в сторону Лимана, и в сторону Кременной, то есть направление Рубежное – это достаточно серьезное расчленение дороги. В Купянск железная дорога заходит из Волчанска, Белгорода, поэтому это такая разветвленная система железных дорог, которую очень опасно оставлять противнику", – рассказал Роман Свитан.

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Если оккупанты захватят железную дорогу, то очень быстро смогут перебрасывать свои силы и средства, поэтому они движутся в сторону Волчанска со стороны Белгорода. А Купянск – это уже левый берег Оскола, который тоже находится под логистическим давлением оккупантов.

"Если они прорвут оборону в районе Волчанска, дойдут до Большого Бурлука, то дальше двинутся на Купянск – это стратегическая задача. Это видно из географического расположения городов, железных дорог и рек", – подчеркнул Свитан.

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