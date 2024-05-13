На Липецком направлении враг пытается занять стратегическую позицию на дамбе, но ВСУ его сдерживают. Также захватчики не оставляют попыток захватить Волчанск, кое-где идет стрелковый бой, но ситуация контролируемая, передает 24 Канал с брифинга председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

К теме Началось боевое столкновение в районе Старицы, – Генштаб сделал важное заявление

Оперативная ситуация на Харьковщине

"Враг выбрал новую тактику. Он идет малыми группами по 5 человек, чтобы так пройти к подкреплению и закрепиться. Пытается занимать лесополосы. Силы обороны обнаруживают оккупантов и уничтожают", – рассказал Олег Синегубов.

По состоянию на вечер 13 мая удалось эвакуировать 5900 человек. Всего в Волчанске еще находится 200 человек, их должны вывезти. Относительно пленных гражданских и волонтеров, то эту информацию проверяют.

Враг пытается полностью уничтожить Волчанск, он бьет танками, артиллерией, поэтому находиться в населенном пункте не то, что опасно, а фактически невозможно,

– подчеркнул Синегубов.

Оккупанты постоянно испытывают различные тактики: пытаются взять Волчанск в окружение, полуокружение. Кое-где отдельные группы выходили с восточного, южного направлений, однако их уничтожают. Врага пока сдерживают. Бой продолжается на окраине города.

Вчера (12 мая – 24 Канал) полицейские уговаривали женщину из Липцев уехать. Она не поехала. Сегодня ее вывезли с частичной ампутацией конечности из-за обстрела,

– добавил председатель Харьковской ОГА.

Активные бои ведутся за село Лукьянцы. Там было продвижение, однако наши воины пытаются уничтожить силы оккупантов.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Спасатели и медики – цель для России

Было принято решение о дислокации Волчанской больницы, подразделения ГСЧС тоже перевели на другую локацию. На этом направлении очень трудно работать любой спецтехнике, враг простреливает дороги, фиксируют пожары в лесополосах. Спасателей оккупанты считают приоритетной целью.

Когда полиция вывозила на своих машинах (гражданских людей – 24 Канал), российские военные из автоматов стреляли на поражение по водителю. Авто бронированное и все выжили, в том числе и эвакуированные,

– сказал председатель Харьковской ОВА.

На всей территории, где врагу удалось продвинуться, идут активные боевые действия. Силы противника уничтожают, а ключевыми местами сейчас являются Липцы, Волчанск и другие стратегические населенные пункты.

К сожалению, случались единичные случаи, когда гражданские встречали врага и проводили в дома. С этими фактами уже работает СБУ.

Были ли созданы фортификации

Важно не поддаваться влиянию российских манипуляций. Любые высказывания о том, что враг якобы зашел очень легко и беспрепятственно прежде всего является неуважением к нашим военным, которые встретили его огнем. По словам Синегубова, все задачи, которые стояли перед администрацией – выполнены.

Сейчас цель россиян оттянуть наши силы от Восточного фронта, захватить новые территории. Впрочем украинские военные наносят оккупантам серьезные потери. Зато враг, кроме террора и уничтожения мирных городов, стратегических целей не достиг.

Что касается города Харьков, то, к сожалению, его по-прежнему обстреливают. Главная угроза – ракеты и управляемые авиационные бомбы.

"Мы ожидали определенного расширения фронта, в частности на Золочевщине, не исключаем, что это до сих пор возможный сценарий. Враг может усиливать на том или ином направлении, потому что не имеет успехов на тех позициях, где планировал", – подчеркнул Синегубов.

Ситуации на Харьковщине: последние новости